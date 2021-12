경기도, 임대주택 문제 보완한 '사회주택' 8550호 공급

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 기존 임대주택의 문제점을 보완하고 도민 주거 안정 및 사회주택 활성화를 통한 사회통합 등 사회적 가치실현을 위해 2026년까지 사회주택 8550호를 공급한다.

경기도는 이러한 내용의 '2026 경기도 사회주택 기본계획'을 확정했다고 14일 밝혔다.

사회주택은 공공이 보유한 부지를 활용해 민간 사업자가 시세보다 낮은 임대료로 제공하는 공공주택의 일종이다.

도는 사회적 경제주체가 건축물을 소유해 소득에 상관없이 무주택자 누구에게나 공급하는 장기 임대주택인 '경기도형 사회주택'을 추진하고 있다.

도는 이번 기본계획의 핵심 비전을 '경기도형 사회주택 공급으로 함께 살아가는 공동체 주거문화 확산 선도'로 설정했다.

4개 추진전략은 ▲주거복지 정책에 부합하는 사회주택 공급 ▲사회주택 허브 구축과 지역 공동체 활용 ▲공급 확대를 위한 창의적 접근 ▲사회주택 공급 생태계 구축 등이다.

도는 구체적으로 사회주택 공급 과정에서 주거복지 정책에 맞도록 품질과 주거환경이 좋은 주택을 공급하고, 취약계층 해소 및 입주자 지원을 강화한다.

사회주택 지역 허브를 구축해 지역 공동체의 사회주택 사업 참여를 강화하고, 공급 확대를 위해 사회적 금융 연계 등 창의적 아이디어를 발굴 적용한다. 특히 사회주택지원센터(가칭)를 설립하거나 사회주택 공급 운영 지원을 위한 통합 플랫폼을 조성하는 등 사회주택 공급 생태계도 구축한다.

홍지선 도 도시주택실장은 "지속적인 사회주택 활성화를 위해 이번 기본계획을 바탕으로 매년 경기도 사회주택 시행계획을 수립할 예정"이라며 "경기도민을 위한 보편적 주거복지 실현 및 사회적 가치 실현을 위해 사회주택 사업을 적극 추진하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr