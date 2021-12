올해 수출액 역대 최대…연간 6400억달러 넘을 듯

기존 최대 실적인 2018년 수출액 6049억달러 돌파

[세종=아시아경제 권해영 기자] 우리나라의 올해 연간 수출액이 역대 최고 기록을 세운 2018년을 넘어 사상 최대 실적을 달성했다.

산업통상자원부와 관세청은 13일 오전 11시36분 기준으로 올해 연간 수출액이 기존 수출 최대 실적인 2018년의 6049억달러를 돌파했다고 밝혔다. 올해 연간 수출액 규모는 6400억달러를 넘어설 것으로 예상된다.

우리나라는 1964년 첫 수출 1억달러를 달성한 이후 1977년 100억달러, 1995년 1000억달러, 2018년 6000억달러를 차례로 넘어섰다. 올해는 연간 수출액 최고기록을 달성하며 1956년 무역통계를 작성한 이래 66년 무역사를 다시 썼다. 올해 1~11월 누적 수출액은 5838억달러로 2018년(5567억달러) 대비 271억달러를 상회한다.

역대 최대 수출 실적의 원동력은 주력 수출산업의 주도적 역할, 새로운 수출 품목의 약진, 수출 품목 고부가가치화 등이 꼽힌다.

우선 반도체, 조선, 자동차 등 탄탄한 제조업 경쟁력을 바탕으로 주력 산업 수출이 견조하게 성장했다. 반도체의 경우 올해 1~9월 메모리 시장에서 58.9%의 점유율로 미국(26.3%), 일본(7.9%), 대만(4.8%)을 제치고 압도적 1위를 차지했다(시장조사업체 옴디아 기준). 자동차는 국제무역센테(ITC) 통계 기준으로 1~9월 327억달러를 수출해 독일, 일본, 미국, 멕시코에 이어 5위를 기록, 지난 2019년 연간 순위(CPTPP) 대비 한계단 상승했다.

조선 부문도 1~9월 158억달러를 수출해 점유율 20.6%로 중국(181억달러, 23.7%)에 이어 2위를 차지했다. 전 세계 액화천연가스(LNG) 선박과 친환경 선박 등 고부가가치 선박 시장에서는 1~11월 기준으로 모두 1위를 차지했다. 전기차 배터리 시장에서도 우리 기업들 모두 전년 동기 대비 두 배 이상 성장하면서 한국이 세계 시장 점유율 2위를 유지했다.

디스플레이 부문은 유기발광다이오드(OLED) 시장에서 우리나라가 1~9월 83.1%로 시장 지배력을 유지했고, 스마트폰은 올 들어 3분기 연속 삼성전자가 20% 안팎의 점유율로 1위를 차지했다.

바이오, 농수산, 화장품 등으로 수출 품목의 다변화도 수출 성장을 견인했다. 이에 따라 13대 주력품목의 수출 집중도는 2011년 82.1%, 2016년 77.9%에서 올해 1~11월 누적 74.3%까지 낮아졌다. 시스템 반도체, 친환경차, 바이오헬스, 이차전지, OLED, 농수산식품, 화장품 등 새로운 수출 유망 품목들이 모두 2018년을 넘어 최대 수출 규모로 성장한 덕분이다. 특히 바이오, 이차전지, 농수산식품, 화장품 등 4개 품목에서만 2018년 대비 123억달러 증가하며 수출 증가분의 45%를 차지했다.

LNG선, 전기차, OLED 등 수출 품목의 고부가가치화도 사상 최대 수출실적 달성에 기여했다. 올해 1~11월 선박수출단가는 10.2% 상승했고, 자동차와 디스플레이 수출단가도 전기차 및 OLED 판매 비중 확대에 힘입어 2018년 대비 각각 17.2%, 38.3% 올랐다. 석유화학 수출 단가는 올해 유가가 2018년 대비 2.3% 줄어들었지만 고부가 제품인 합성수지 수출 증가 영향으로 5.2% 상승했다.

이 같은 수출 선방에 힘입어 우리나라의 올해 수출 순위는 지난해와 동일한 7위, 무역 순위는 9년 만에 8위로 도약할 전망이다. 미국, 유럽연합(EU), 아세안(대만 등), 독립국가연합(CIS) 등에서 시장 점유율도 상승했다.

내년 수출은 올해 실적을 소폭 상회할 것으로 예상되지만 코로나19 변이 확산, 공급망 불안정성, 중국 성장 둔화 가능성으로 증가세는 둔화될 것으로 보인다.

문승욱 산업부 장관은 "수출액 사상 최대 실적 경신은 수출입 물류 애로, 변이 바이러스 지속, 공급망 차질 등 여러 난관을 극복하고 민관이 함께 이루어낸 값진 성과"라며 "올해의 수출 성장 모멘텀을 이어나가 내년 수출도 증가세를 지속할 수 있도록 수출입 현장애로 해소, 중소기업 수출역량 강화, 미래 무역기반 확충 등 최선의 노력을 다하겠다"고 강조했다.

