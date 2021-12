[아시아경제 박지환 기자] 방림 방림 003610 | 코스피 증권정보 현재가 2,610 전일대비 25 등락률 -0.95% 거래량 84,205 전일가 2,635 2021.12.13 14:53 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네] 코스피-19일방림, 구미공장 부지 일부 30억에 처분하나라도 물려 있다면? 해결방법 알려드립니다 close 은 13일 보통주당 45원의 현금배당을 결정했다고 공시했다. 이번 배당의 총액은 17억4100만원 규모이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr