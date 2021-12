[아시아경제 박지환 기자] 아주스틸 아주스틸 139990 | 코스피 증권정보 현재가 18,050 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 67,913 전일가 18,050 2021.12.13 13:47 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제 close 은 13일 자회사 아주스틸 USA에 대한 236억원 규모 채무보증을 결정했다고 공시했다.

이번 보증은 자기자본대비 18.48%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr