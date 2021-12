울산 울주군, 울주형 스마트농업 산업생태계 조성 협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 울산 울주군이 13일 울산테크노파크, 한국과학기술정보연구원 등 4개 기관과 울주형 스마트농업 산업생태계 조성을 위한 업무협약(MOU)을 맺었다.

울주군, 울산테크노파크, 한국과학기술정보연구원, 한국한의약진흥원, 한국과학기술원 강릉분원 천연물 연구소는 스마트농업 산업생태계 조성을 위한 연구개발 사업 발굴, 국가공모사업 공동 추진, 우수인력 활용, 정보교환 등을 위해 협력할 방침이다.

주요 협약내용은 스마트농업 산업생태계 구축, 스마트농업 상용화 연구개발 사업 발굴과 국가 공모사업 공동 추진, 스마트농업 융합기술개발과 사업화 협력, 스마트농업 중장기 로드맵 구축과 표준프로세스 확립, 스마트농업의 플랫폼 구축과 운영지원, 기타 포괄적 업무협력과 공동과제 발굴을 위한 인적·물적 자원의 교류·협력에 관한 사항 등이다.

이선호 군수는 “디지털 농업의 대명사인 울주형 스마트팜 단지를 조성하고 스마트팜 보급을 확산해 4차 산업혁명 시대에 걸맞은 산업생태계를 조성하겠다”라고 말했다.

