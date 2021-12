[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주소방서 연동119센터(센터장 김영준), 연동의용소방대(대장 현상호, 김정희)는 지난 11, 12일 양일 간 연동 관내 재난취약계층 13가구를 방문해 주택용 소방시설 설치·보급 및 주택안전점검을 병행 실시했다고 13일 밝혔다.

특히 노후주택 및 독거노인 가구 등 재난취약계층에 대한 단독경보형감지기 설치, 배전반용 초기화재진압용 스티커 설치, 주택 내 전기·가스시설 점검 및 화재 예방 교육도 진행했다.

