광역철도 지정기준 '공급자→이용자' 개선…15일 설명회

국토교통부가 광역철도 지정기준을 개선하는 방안을 마련하고 이에 대한 의견을 수렴하기 위해 오는 15일 설명회를 개최한다고 13일 밝혔다.

광역철도는 광역 교통문제 해결과 지방 균형발전 등에 중요한 역할을 할 것으로 기대되지만 광역철도 사업 추진의 기초가 되는 지정기준이 경직적으로 운영돼 활성화를 저해하고 있다는 지적이 많았다.

이에 국토부는 한국교통연구원 연구용역을 거쳐 기존 '공급자 중심', '대도시권 위주 일률적' 광역철도 지정기준을 '이용자 관점', '지역별 특성을 고려한 맞춤형'으로 개선하는 방안을 마련했다.

우선 이용자의 출퇴근 시간 만족도 향상을 위해 광역철도를 이용할 경우 시·종점에서 특·광역시 시청 등 권역별 중심지 인접역까지 60분 이내 도착하는 효과를 반영하는 기준을 마련한다. 권역별 중심지 반경 40㎞ 이내로 한정된 거리기준도 50㎞ 이내로 확대한다.

아울러 지정기준이 지역별 맞춤형으로 운영될 수 있도록 변화된 사회·경제 여건을 고려해 권역별 중심지점을 추가, 조정하고 '대도시권 연계형 광역철도'도 도입될 수 있도록 근거를 마련한다.

서울시청, 강남역을 중심지점으로 정하고 있는 수도권의 경우 광역교통의 핵심인 GTX 환승역사(서울역, 삼성역, 청량리역)와 인천시청을 추가·조정하며, 대전권의 경우, 세종시청을 중심지점에 추가한다.

국토부는 이번 지정기준 개선방안 설명회를 통해 관계 지방자치단체의 의견을 충분히 수렴한 뒤 내년 초 개선방안을 확정하고 관련 법령 개정 절차를 진행할 계획이다.

강희업 국토부 철도국장은 "국가 균형발전을 위해 제4차 국가철도망 구축계획에 지방권 광역철도 신규사업을 11개 반영하고 이 중 권역별 1개씩 총 5개를 선도사업으로 선정해 사전타당성조사 등 후속절차를 속도감 있게 추진 중"이라고 말했다.

