文대통령 "베이징 올림픽 보이콧 검토 안 해"

호주 총리와 정상회담, 공동 기자회견…"미국, 중국, 북한 모두 종전선언 원론적 찬성 입장"

[아시아경제 류정민 기자, 이지은 기자] 호주를 국빈 방문 중인 문재인 대통령은 13일(현지시간) "베이징 동계올림픽 외교적 보이콧은 한국 정부가 검토하고 있지 않다"고 밝혔다.

문 대통령은 이날 스콧 모리슨 호주 총리와 가진 공동 기자회견에서 "미국을 비롯한 어느 나라로부터도 (외교적 보이콧) 참가 권유를 받은 바 없다"면서 이렇게 말했다.

특히 문 대통령은 "경제적인 측면에서 중국과의 관계는 매우 중요하다"면서 "오늘 호주 국빈방문은 중국에 대한 입장과 아무런 상관이 없다"고 강조했다. 미국·호주 등 동맹국의 중국 압박 흐름과 관련이 있는 게 아니냐는 해석에 선을 그은 것이다.

문 대통령은 남북 종전선언 문제와 관련해 "미국과 중국, 북한 모두 원론적인, 원칙적인 찬성 입장을 밝혔다"고 전했다.

문 대통령은 "종전선언은 남북, 북·미 대화 재개의 중요한 모멘텀이고 비핵화 협상, 평화 체제 협상의 출발점"이라고 강조했다. 그러면서 마지막까지 대화를 통해 접근이 이뤄지도록 노력하겠다는 뜻을 다시 한 번 밝혔다.

한편 양국 정상은 이날 양국 관계를 ‘포괄적 전략 동반자 관계’로 격상하고 방위산업·자원 공급망 등 분야에서 협력을 강화하기로 했다.

