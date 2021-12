현대차, 전국 주요 섬 지역 상용차 고객 대상 '특별 케어 서비스'

백령·울릉·제주도 대상

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 국내 주요 도서지역 상용차 고객들을 위한 '특별 케어 서비스'를 실시한다고 13일 밝혔다.

특별 케어 서비스는 평소 지리적 여건으로 인해 정비서비스를 받기 어려웠던 섬 지역에 서비스 점검팀이 방문, 고객들에게 전문적이고 실질적인 서비스를 제공하는 프로그램이다. 서비스 대상지역은 백령도, 울릉도, 제주도 등 3곳이다.

해당 섬 지역의 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 207,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 207,000 2021.12.13 08:36 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수코스피, 외인 매도에 12월 첫 하락 마감...코스닥도 1.1%↓현대차그룹 5개사 'DJSI 월드지수' 편입 "ESG성과 인정" close 상용차 고객은 서비스 기간 동안 무상으로 엔진, 변속기 등 기본적인 차량의 성능점검, 와이퍼 등 간단한 소모품 교환, 차량 정비 상담 및 관리·응급조치 요령 안내 등의 서비스를 받을 수 있다. 특히 백령도에선 군 부대 대상의 특별 케어 서비스와 정비교육을 같이 진행할 예정이다.

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 207,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 207,000 2021.12.13 08:36 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 6주만에 '팔자'…삼전 3주 연속 최대 매수코스피, 외인 매도에 12월 첫 하락 마감...코스닥도 1.1%↓현대차그룹 5개사 'DJSI 월드지수' 편입 "ESG성과 인정" close 관계자는 "상대적으로 정비 인프라가 취약한 섬 지역 상용차 고객들을 위해 특별 케어 서비스를 실시한다"면서 "향후에도 고객 편의를 위해 우수한 서비스를 제공토록 지속 노력할 것"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr