“주차장 개방에 고마움으로 답하다”… 종로구, 낙산교회에 나눔주차장 팻말 설치

[아시아경제 박종일 기자] 종로구가 주차난 해소를 위해 교회 부설주차장(창신12길 27-7)을 개방한 낙산교회(담임목사 이성호)에 감사의 뜻을 전하기 위해 ‘고마운 나눔주차장’ 안내팻말을 제작, 전달·설치했다.

앞서 개방협약을 맺고 낙산교회의 부설주차장 일부 면을 전일 개방하기로 하였으며 현재 거주자우선주차제 형식으로 운영 중이다. 주차요금은 월 3만원이다. 노외 거주자우선주차장이 월 6만원인 점을 감안하면 저렴한 금액으로 인근 주민들의 편의를 높이고 주차 문제도 해소할 수 있게 돼 이번 개방은 무척이나 반가운 소식인 셈이다.

이에 구는 ‘고마운 나눔주차장’ 안내팻말을 제작하기로 결정, 서울시 표준안(기본 원안)은 살리되 종로만의 특색에 맞게 디자인을 조정했다. 종로구 CI(종)형태를 모티브로 기본판 형태를 변경, 로고 크기와 위치 조정, 제목 서체 변경 등 과정을 거쳤다.

이렇게 완성된 ‘고마운 나눔주차장’ 안내팻말은 교회 주차장 입구에 부착한 상태다. 부설주차장 개방 소식을 널리 알리고 인근 주민들에게 긍정적 인식을 심어주는 효과가 있을 것으로 기대된다.

종로구는 2012년 나눔주차제를 도입하고 한국방송통신대 주차 공간 총 70면을 개방한 것을 시작으로 지역 주차난 해소를 위해 지역내 공공기관, 학교, 종교시설 등과 손잡고 주차장 공유사업을 꾸준히 추진 중이다.

지역의 주차난 해소를 위해 뜻을 함께하길 원하는 기관이나 건물주는 주차장 여유 공간을 일부 개방, 시설 개선비를 지원받을 수 있다.

개방 주차면은 거주자우선주차제 방식으로 운영하며 요금은 개방기관 수입으로 귀속된다. 또 부설주차장 개방을 통해 지역사회 내 이미지 제고와 함께 개방 건물을 직·간접적으로 홍보할 수 있다.

참여를 희망하는 기관 또는 건물주는 종로구청 주차관리과로 문의하면 안내해준다.

