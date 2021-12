[아시아경제 박지환 기자] 12일 낮 12시31분께 일본 수도권인 이바라키현 남부를 진원으로 하는 규모 5.0의 지진이 발생했다.

NHK 방송에 따르면 진원 깊이가 약 50㎞로 추정된 이번 지진으로 최대 진도 4의 흔들림이 관측됐다.

도쿄 지역에서도 광범위하게 진도 3의 진동이 수초에서 수십초간 이어진 것으로 전해졌다.

일본 기상청은 이번 지진으로 쓰나미가 발생하지는 않았지만 진동으로 지반이 약화한 곳의 붕괴 가능성이 있는 만큼 주의가 필요하다고 당부했다.

