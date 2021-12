포스코인터, 호주 세넥스에너지 지분 인수계약 체결

우리나라 연간 천연가스 사용량의 44% 확보

[아시아경제 이기민 기자] 포스코인터내셔널이 12일 호주 세넥스에너지(Senex Energy) 주식 인수계약 및 핸콕(Hancock Energy)과 세넥스에너지 인수를 위한 공동 투자계약을 체결했다고 밝혔다.

세넥스에너지 주주총회 가결 및 현지 법원 승인 등의 절차가 남았고, 내년 3월 인수 절차가 마무리되면 포스코인터내셔널은 글로벌 석유개발(E&P) 회사가 된다.

이번 인수는 포스코인터내셔널이 2010년 포스코그룹에 편입된 이후 최대 규모의 글로벌 M&A 사례다. 인수대금은 총 7천709억원이며, 이 중 포스코인터내셔널이 50.1%를, 핸콕이 49.9%를 투자한다.

포스코인터내셔널은 세넥스에너지 인수로 2019년 기준 대한민국 한 해 천연가스 소비량의 44%에 해당하는 약 8020억 입방피트(802Bcf)의 천연가스 매장량을 확보하는 동시에 호주 현지의 육상 가스전 전문 운영인력을 보유하게 된다.

세넥스에너지는 호주 6위의 천연가스 생산 및 개발 기업으로 아틀라스, 로마 노스, 루이지애나 가스전과 아르테미스, 로키바 탐사광구를 보유하고 있다. 세넥스에너지가 연간 생산하는 천연가스는 190억입방피트로, 가스관을 통해 호주 동부지역과 LNG 액화플랜트 시장에 판매되고 있다.

포스코인터내셔널은 세넥스에너지 인수 배경으로 호주가 광업 선진국으로 투자 리스크가 낮은 점, 산업단지가 밀집한 호주 동부지역의 다양한 수요처에 판매가 가능하고 기존 육상 가스관을 활용할 수 있어 투자비가 절감되는 점을 꼽았다.

특히, 포스코와 로이힐광산 프로젝트를 통해 우호적인 파트너십을 갖고 있는 호주 핸콕과 함께 세넥스 공동 인수를 추진함으로써 투자 리스크를 줄이면서 향후 에너지 전환사업 분야에서도 양사가 시너지를 발휘할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

또한 안정적인 천연가스(LNG) 사업을 기반으로 세넥스에너지 가스전을 활용한 이산화탄소 포집·저장(CCS) 사업, 블루·그린수소 생산 등을 통해 포스코그룹의 탄소중립 전략에도 기여할 것으로 전망하고 있다.

주시보 포스코인터 사장은 "최근 대두되는 수소경제 시대를 대비하기 위해 천연가스 역할은 매우 중요하다"며 "이번 계약이 에너지 전환사업으로의 업역확대에 중요한 전환점이 됨과 동시에 글로벌 천연가스 개발 기업으로서 그 입지를 더욱 공고히 하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr