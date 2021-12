원인 알 수 없다?…남해안 굴 집단폐사 ‘비상

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 국내 최대 굴 생산지인 경남 남해안에서 이례적인 굴 집단폐사가 잇따라 업계가 비상이다.

11일 경상남도에 따르면 지난 1일 기준 진해·통영·고성·거제 일대에서 굴 폐사 피해 신고가 407건 접수됐다. 피해면적은 440.2㏊, 피해액은 79억2400만원에 이른다.

적은 곳은 30∼40%, 심한 곳은 양식하는 굴의 70∼80%가 폐사했다고 호소해 추가 신고가 접수될 가능성도 있다.

해마다 10월부터 이듬해 5월까지 생산되는 남해안 양식 굴은 이맘때가 제철이다. 이 시기에는 7∼15m 길이 양식 줄에 굴이 주렁주렁 매달려 있어야 일반적이다.

그러나 원인을 알 수 없는 집단폐사에 줄을 끌어 올려도 알맹이 없는 굴 껍데기만 남았거나 아예 껍데기째 떨어져 나가는 현상이 자주 발생하고 있다.

남해안에 걸쳐 광범위하게 폐사가 발생하자 각 지자체는 국립수산과학원과 수산 안전기술원, 굴 수하식 수협과 피해 원인 합동조사반을 편성했다. 조사반은 현장 조사와 시료 분석 등을 통해 명확한 원인을 규명할 예정이다.

시료를 의뢰받은 국립수산과학원 남동해연구소는 해양환경, 수질, 퇴적물 조사와 질병 검사 등을 통해 폐사 원인을 분석하고 있다. 분석 결과 이번 폐사가 자연현상에 의한 수온 변화 등 어업재해로 판명 나면 지자체가 재해 복구를 지원할 방침이다.

현재까지 뚜렷한 원인이 밝혀지지는 않았지만, 업계에서는 이번 집단폐사가 기상 이변에 따른 고수온 여파라고 추측했다. 실제로 올해 고수온 특보 기간은 지난해 22일보다 2배 정도 긴 43일이었다. 발령 시기도 지난해보다 한 달 정도 빨랐다.

굴 수협 관계자는 “보통 굴 폐사는 여름철 발생하지만, 올해는 이례적으로 생산 시기인 겨울에 일어났다”며 “여름철 폭염 영향으로 뒤늦게 폐사가 늘었을 가능성이 있다”고 전했다.

임준택 수협중앙회장은 “조속한 원인 규명을 통해 양식어업인들의 피해복구 방안을 마련하는 것이 중요하다”며 “수협에서도 어업인의 피해가 최소화될 수 있도록 적극적인 대처와 노력을 다할 것이다”고 말했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr