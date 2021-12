[아시아경제 유병돈 기자] 신호대기 중이던 택시를 잡으려던 30대가 차로에서 넘어져 뒤따라오던 차량에 치여 숨지는 사고가 발생했다.

서울 영등포경찰서는 택시 기사 A씨를 특정범죄가중처벌법상 도주치사 혐의로, 운전자 B씨를 교통사고특례법상 치사 혐의로 입건했다고 11일 밝혔다.

경찰에 따르면 지난 9일 오후 10시께 영등포구 영등포동 영등포전화국 사거리에서 30대 남성 C씨가 신호대기 중이던 택시를 잡으려 차도 사이를 걸어 들어갔다.

그러나 택시가 출발하면서 C씨가 넘어졌고 뒤따르던 B씨의 SUV 차량에 치여 숨진 것으로 파악됐다.

경찰 조사에서 택시 기사 A씨는 '서울지역 택시가 아니어서 운행이 어렵다고 말하고 출발했다'는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

