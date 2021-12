광주 서구, 걷기지도자 양성·걷기동아리 성과보고회 개최

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구가 10일 일상 속 걷기 실천 문화 확산을 위해 ‘걷기지도자 양성 및 걷기동아리 성과보고회’를 개최했다.

이날 서구에 따르면 이번 성과보고회는 걷기지도자 약 50명이 참석한 가운데 진행됐다.

이날 행사는 ▲2021년 걷기 사업 경과보고 ▲걷기와 소통을 주제로 한 전문 강사 교육 ▲걷기지도자들의 실제 활동 사례발표 순서로 실시됐다.

서구는 내년 서구민을 위한 걷기 사업 활성화 방안을 걷기지도자들과 함께 논의해 내년도 사업에 적극적으로 반영할 예정이다.

서구의 걷기 사업은 지난 2016년에 시작해 현재까지 총 735명이 걷기지도자 양성 교육과정을 수료했으며 바르게 걷기 홍보단 운영, 걷기 한마당 대회를 개최하는 등 주민들에게 걷기 실천 문화를 확산하기 위해 최선을 다하고 있다.

특히 지난해부터는 코로나19 장기화로 신체활동이 감소된 주민들의 건강증진을 위해 다양한 비대면 걷기 챌린지를 운영해 참여자들로부터 높은 호응을 이끌어 내고 있다.

올해 걷기지도자 양성 교육을 수료한 한 주민은 “걷기지도자 교육을 통해 바르게 걷기를 배워야 한다는 걸 처음 알았다”며 “걷기동아리 활동을 꾸준히 해 걷기 자세를 바로잡고 이웃에게도 알려서 건강한 서구를 만드는 데 도움이 되고 싶다”고 말했다.

