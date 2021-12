이재명, 유한기 사망에 “큰 혐의 놔두고 주변만 문제삼은 참혹한 결과”

[경북=아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 10일 ‘대장동 의혹’과 관련, 유한기 전 성남도시개발공사 개발사업 본부장 사망에 대해 “큰 혐의점은 놔두고 주변만 문제 삼은 참혹한 결과”라고 말했다.

이 후보는 이날 오후 경상북도 경주 표암재를 방문한 뒤 기자들과 만나 “성역 없이 필요한 부분을 다 수사 했으면 좋겠는데 큰 혐의점들은 놔두고 주변만 문제 삼다가 이런 사고가 난 것이 아닌가라는 아쉬움이 있다”며 이같이 밝혔다.

이 후보는 취재진의 질문에 쉽게 입을 떼지 못했다. 이 후보는 잠시 생각한 뒤 “안타까운 일이다. 명복을 빈다”고 했다.

이어 “이 사건의 처음부터 끝까지 특검이든 국정조사든 해서 다 가려봤으면 좋겠다는 것이 제 생각”이라며 “조사를 통해 정말로 몸통은 그대로 놔두고 수천억의 돈이 어디로 갔는지, 그것을 왜 제대로 조사를 해야 한다”고 강조했다.

그는 “왜 엉뚱한 곳을 자꾸 건드려서 이런 참혹한 결과를 만들어 내는가에 대한 아쉬움이 있다”고 덧붙였다.

앞서 이 후보는 이날 오전 선거대책위원회 공보단을 통해 “고인의 극단적 선택에 대해 비통한 심정”이라며 “실체적 진실을 밝히기 위해서라도 조속히 특검을 추진해야 할 것”이라고 밝혔다.

