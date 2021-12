[아시아경제 이민우 기자] 인디에프 인디에프 014990 | 코스피 증권정보 현재가 1,325 전일대비 5 등락률 -0.38% 거래량 75,828 전일가 1,330 2021.12.10 15:19 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3000 유지.. 선물·옵션 동시만기 여파 주목“전기차 충전소 부족”... 드디어 구세주 등장!“카카오뱅크” 상장! 챙겨야 할 핵심주! close 는 백정흠 대표 사임에 따라 손수근 신임 대표를 선임했다고 10일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr