툴젠, '인위적으로 조작된 조작면역세포' 특허 취득

툴젠은 '인위적으로 조작된 조작면역세포(Artificially Manipulated Immune Cells)' 특허를 취득했다고 10일 공시했다.

회사 측은 "이 특허는 기능성 향상 항암 면역세포 플랫폼 기술"이라며 "다양한 혈액암 및 고형암에 대한 세포치료제로 개발될 것"이라고 설명했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr