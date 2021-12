[아시아경제 이민우 기자] 유진테크 유진테크 084370 | 코스닥 증권정보 현재가 47,750 전일대비 2,150 등락률 -4.31% 거래량 300,252 전일가 49,900 2021.12.10 15:06 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-1일연고점 경신 코스닥…外人·기관, 반도체·IT 담았다[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일 close 는 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 120,000 전일대비 3,500 등락률 -2.83% 거래량 2,155,841 전일가 123,500 2021.12.10 15:06 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 매도에 '3000선' 약세...코스닥 1.21% ↓코스피, 외인·기관 매도에 '3000선' 약세..."미 긴축 가속화 영향 제한적"SK 산업용 AI 전문기업 가우스랩스, 전문지식 교류 웨비나 개최 close 와 314억원 규모의 반도체 제조장비 공급계약을 체결했다고 10일 공시했다. 이는 지난해 연결 매출액의 15.5%에 해당하는 수준이다.

