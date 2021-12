코로나19 확진자 추가발생 서울시 예산심의 무기한 연기

서울시의회 연기된 기한동안 예산안에 대해 철저히 재검토 속개 시 이틀간 서울시에 대한 추가 질의 예정

[아시아경제 박종일 기자] 방역당국의 결정에 따라 서울시의회 예산결산특별위원회(위원장 김호평, 광진3, 더불어민주당)의 ’22년도 서울특별시 예산안 등의 심사는 무기한 연기됐다.

2021년 12월 10일 서울시 중구보건소는 역학조사 등을 통해 서울특별시의회 예산결산특별위원회의 예산심사를 위한 회의에 대해 잠정연기가 필요한 것으로 통보했다.

서울특별시의회 예산결산특별위원회는 회의가 중단된 기간이 종료되는 즉시 이틀간 서울시에 대한 질의·답변을 통해 지연된 만큼 소홀함 없이 예산심사를 계속 이어갈 예정이다. 다만, 지난 7일 서울시 간부 공무원이 확진된 이후 코로나19를 빌미로 예산심사의 맥을 끊은 다소 부정적인 현상이 발생되고 있으나 서울특별시의회 예산결산특별위원회는 흔들림없이 시민이 맡기신 책임을 다하고자 노력할 것이다.

서울시 확진자 발생 직후 33명 예산결산특별위원회 위원 전원이 신속하게 PCR 검사를 실시하여 전원 음성 판정을 받은 바, 회의가 속개되기를 기다리는 시간동안 예산안을 다시 한번 철저히 검토, 한 푼의 서울시 재정이 허투루 사용되지 않도록 감시할 것이다.

