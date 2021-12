페어몬트 앰배서더 서울, 페스티브 케이크 3종 등 출시

[아시아경제 김유리 기자] 페어몬트 앰배서더 서울 더 아트리움 라운지는 크리스마스 분위기를 느낄 수 있는 페스티브 케이크 3종 등 다양한 메뉴를 선보인다고 10일 밝혔다.

페스티브 3종 케이크는 페스티브 골든 캔들 케이크, 딸기 쇼트 케이크, 산타 벨트 케이크다. 페스티브 골드 캔들 케이크는 캔들을 연상케 하는 디자인으로 초콜릿 크림과 바닐라 크림을 얹어 촛농의 질감을 입체감 있게 표현했다. 딸기 쇼트 케이크는 크리스마스 니스를 형상화한 케이크로 제철 딸기와 농도 짙은 생크림을 담았다. 빨간 도트 장식으로 크리스마스 분위기를 자아냈다. 산타 벨트 케이크는 딸기 무스 안에 초콜릿 스펀지와 요거트 무스, 수제로 만든 딸기 콩포트를 담았다. 케이크 위에 산타 벨트를 형상화한 초콜릿 장식으로 산타 모양을 형상화했다.

그 외에도 연말 선물용으로 적합한 초콜릿 트러플 박스, 마들렌 세트, 페어몬트 슈톨렌, 파네토네도 만날 수 있다. 오는 31일까지 호텔 1층 더 아트리움 라운지에서 이용 가능하다. 자세한 사항은 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr