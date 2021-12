니카라과, 대만과 국교 단절…中과 수교

[아시아경제 조유진 기자] 니카라과 독재정권이 '세계에 단 중국의 중국만 있다는 것을 인정한다"며 대만과 단교를 선언했다고 미 CNN 등이 9일(현지시간) 보도했다.

데니스 몬카다 니카라과 외무장관은 이날 TV방송을 통해 “중화인민공화국은 중국 전역을 대표하는 유일한 합법 정부이며, 대만은 의심할 여지없이 중국 영토의 일부”라며 이 같이 밝혔다.

그는 “니카라과 정부는 오늘부로 대만과의 외교 관계를 단절하고 어떠한 접촉이나 공식 관계도 맺지 않는다”고 덧붙였다.

니카라과는 1985년 대만과 한 차례 단교했다가 1990년에 다시 수교한 전적이 있으며, 두 번의 단교 모두 다니엘 오르테가 대통령 임기 중 이뤄졌다.

부정선거를 통해 임기를 연장한 오르테가 정권이 미국의 제재로 경제적 어려움이 예상되자 원조를 얻기 위해 중국과 손을 잡은 것이라고 외신들은 분석했다.

단교 소식이 전해진 뒤 대만 외교부는 성명을 통해 "고통과 유감을 표명한다"며 니카라과와 외교 관계를 단절하고 양국 협력을 중단하며 직원들을 철수할 것이라고 밝혔다.

그러면서 "대만은 국제사회의 일원으로서 다른 나라와 외교 관계를 맺고 이를 발전시킬 권리가 있다"고 강조했다.

이날 니카라과의 단교 발표로 대만과 외교 관계를 맺고 있는 국가는 온두라스와 과테말라를 포함해 총 14국으로 줄었다.

