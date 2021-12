특단대책 미룬 정부…전문가 "정치에 휘둘리지 말고 신속대응"

"중환자 병상 확보 하세월

확진자수 줄이는 게 급선무

강력한 조치 없다면

병상대란 현실화 될 것"

[아시아경제 서소정 기자, 이춘희 기자] 코로나19 유행이 거세지면서 정부가 백신 접종 간격 단축·행정명령을 통한 비수도권 병상 확보 대책을 내놨지만 전문가들은 근본적인 해결책이 될 수 없다고 입을 모았다. 위중증 환자가 사흘 연속 800명대로 역대 최다 수준인 데다 병상을 배정받지 못한 대기자도 1300명대에 육박하는 상황에서 록다운(봉쇄) 수준의 강력한 방역 강화 없이는 대위기를 초래할 수 있다는 것이다. 특히 전문가들의 끊임없는 경고에도 불구하고 정부가 안일한 대처를 유지하는 것이 정치적 고려에 치우쳤기 때문 아니냐는 비판도 나온다.

◆수도권 1258명 병상 기다린다= 10일 중앙사고수습본부에 따르면 이날 0시 기준 수도권에서 1일 이상 병상 대기자는 1258명에 달한다. 전날 1003명이었던 병상 대기자는 하루새 255명이나 증가해 1200명대로 건너뛰었다. 병상 대기자 중 285명은 나흘 이상 기다리고 있다. 특히 병상 대기자 가운데 70세 이상 고령층이 503명(40%)으로 60%가량이 고혈압·당뇨 등 기저질환을 앓고 있어 위중증 우려가 큰 상황이다. 재택치료 대상자도 2만명을 훌쩍 뛰어넘었다. 이날 재택치료 대상자는 2만458명으로 이 가운데 서울 9866명·경기 6902명·인천 1348명 등 수도권이 대다수를 차지했다.

전날 오후 5시 기준 수도권 코로나19 중증 병상 가동률은 85.4%로 전날보다 0.4%포인트 올랐다. 중증 병상은 118개만 남아 있다. 병상 가동률이 서울 87.8%, 경기 82%, 인천 89.9%로 90%에 육박하면서 수도권 병상은 꽉 찬 상황이다. 비수도권 병상 상황도 악화하고 있다. 전국 코로나19 중증 병상 가동률은 79.3%로 경북에는 남은 병상이 1개도 없다. 세종·강원·충북에는 1명의 중환자만 받을 수 있다.

정부는 이날 비수도권 종합병원에 추가 행정명령을 내려 1700여개 병상을 확충한다고 발표했다. 수도권 병상이 포화상태에 이르면서 수도권 환자의 비수도권 이송에 활용될 전망이다. 이기일 중앙재난안전대책본부 제1통제관은 "지금 비수도권도 확진자가 많이 발생하고 있다"며 "비수도권에 대해서도 선제적으로 행정명령을 발동하는 것"이라고 설명했다.

◆"사망자 줄여야…정치적 고려 말아야"= 정기석 한림대성심병원 호흡기내과 교수(전 질병관리본부장)는 "최근 사흘 새에만 확진자가 2만명이 넘었는데 지금 중환자 병상을 늘려서 대책을 마련한다는 것은 하세월"이라며 "당장 확진자 수를 줄이는 것이 급선무"라고 지적했다. 정 교수는 "최근 중증화율이 2.0~2.5% 수준으로 정부의 예상을 크게 웃돌고 있다"며 "록다운 등 강력한 조치가 없다면 병상 대란이 현실화될 것"이라고 우려했다. 심은하 숭실대 수학과 교수는 "현 추세라면 이달 15일 하루 신규 확진자가 1만1369명 그리고 2주 뒤인 22일이면 1만8559명에 이를 것"이라고 내다봤다.

천은미 이대목동병원 호흡기내과 교수는 "3차 접종의 간격을 줄이는 것은 지금 가장 필요한 방안이 아니다"며 "중요한 건 거리두기 강화로 확진자를 최대한 줄이고 병상을 만들어서 중증 환자와 사망자를 줄이는 방식으로 가야 한다"고 강조했다. 천 교수는 "투트랙 전략이 필요하다"면서 "자가검사키트 상비화를 통해 무증상·경증 환자들이 스스로 검사하고 격리해 전파를 차단할 수 있도록 하고, 고위험군은 3차 접종을 받더라도 예방효과가 떨어질 수 있기 때문에 중증화 이전에 초기 치료를 강화할 수 있는 방안을 마련해야 한다"고 말했다.

전문가들은 정부가 특단의 대책을 미루는 이유에 대해 대선을 앞두고 정치적 고려를 하고 있기 때문이란 분석을 내놓는다. 백순영 가톨릭대의대 명예교수는 "단계적 일상회복 시행 이후 정부의 환자 전망이나 중증화율 예상이 모두 빗나갔다"면서 "중환자 대응력도 한계치에 다다랐으나 이에 대한 준비 부족을 인정하지 않는 상황"이라고 꼬집었다. 백 교수는 "극약처방이 필요한데 이를 지휘할 수 있는 리더십이 부재하다"며 "정치적 논리에 휘둘리기보다 상황을 직시하고 효과적인 대응책을 신속하게 내놔야 한다"고 비판했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr이춘희 기자 spring@asiae.co.kr