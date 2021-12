상주시, 민방위 비상 급수시설 단수 결정

동파 시 보수작업 등 시간 소요 우려, 중단 불가피

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 상주시가 겨울철 동파 방지를 위해 오는 13일부터 내년 3월 13일까지 민방위 비상 급수시설의 수도 공급을 차단한다.

시는 기상청이 이달 13일부터 기온이 급격히 떨어지며 본격적인 추위가 닥칠 것이라 예보해 동파를 예방하고자 이러한 결정을 내렸다.

시민운동장 등 3곳의 민방위 비상 급수시설 사용은 중단하나 북천체육공원 내 비상 급수시설은 그대로 이용할 수 있다.

민방위 비상 급수시설은 전쟁이나 풍수해, 수원지 파괴 등 비상 상황 또는 재난이 발생해 기존 상수도 공급이 중단됐을 때 최소한의 식수와 생활용수를 안정적으로 공급하기 위해 설치됐다.

장동욱 안전재난과장은 “시설이 얼어서 터지면 보수작업과 수질검사 등이 필요해 다시 사용하는 데 시간이 더 많이 걸릴 것”이라며 “내년에 다시 사용할 때 안전한 물을 공급하도록 하겠다”라고 말했다.

