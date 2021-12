김관영 "이재명, '악역 맡아달라' 부탁해…민주당 고쳐쓰면 희망있어"

민주당 선대위, 10일 김관영 영입

김관영 "민주당, 달라지지 않으면 대선 어렵다"

[아시아경제 박현주 기자] 더불어민주당 선거대책위원회 합류를 결정한 김관영 전 바른미래당 의원은 "국민의힘보다 민주당을 고쳐 쓰면 그래도 희망이 있지 않겠나는 생각을 했다"고 밝혔다.

김 전 의원은 9일 KBS 라디오 '주진우 라이브'에 출연해 "이 후보가 '민주당의 악역을 맡아줘라. '악마의 변호사(devils Advocate)'라는 말이 있다. 민주당에 제대로 된 쓴소리를 하고 왜 민주당을 지지했던 많은 사람과 민심이 떠났는지를 객관적인 시각에서 보면서 분석하고 대안을 내주는 역할을 해줬으면 좋겠다'고 말했기 때문에 우리가 할 일이 있겠다(고 생각했다)"고 말했다.

진행자가 '김관영이 쓴소리하면 이재명이 그리고 민주당이 달라지느냐'고 묻자, 김 전 의원은 "그러기를 희망하고 또 그렇게 돼야지만 대선에 승산이 있다고 보기 때문에 그렇지 않으면 대선 어렵다고 본다"고 답했다.

그러면서 김 전 의원은 이 후보의 능력을 높게 평가했다. 그는 '‘이 후보가 대통령을 잘할까'라는 지적에 "많은 분이 도덕적인 여러 하자를 말한다. 저는 그런 것을 인정한다"면서도 "이 후보는 오랫동안 본인 의지에 의해 어려운 환경을 극복하고 살아왔고 정치 경험을 현장에서 상당히 했기 때문에 국민과 공감 능력 면에서 뛰어나리라고 생각하고 굉장히 실용주의적인 생각을 갖고 있다"고 말했다.

윤 후보에 대해선 "국정은 정치는 타협이고 양보고, 설득 아니겠나. 아무래도 (그런) 정신은 굉장히 부족하지 않나 싶다"며 "국정 전반을 고민하거나 어떻게 정치적으로 해결할까 하는 경험이 부족하기 때문에 앞으로 대통령이 됐을 때 판단 능력에서 상당히 문제가 생길 수 있다"고 우려했다.

한편 10일 오전 민주당 중앙당사에서 김관영 전 의원의 입당식이 열릴 예정이다.

