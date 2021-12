외국인투자 상담도 메타버스로…코트라, 가상공간서 투자 정보 공유

메타버스 플랫폼 활용한 ‘핀베스트 데이 2021’서 심층 맞춤 설명회

[아시아경제 이혜영 기자] 코트라가 국내 투자가와 외국인투자기업을 지원하기 위한 외국인투자 상담·설명회 ‘핀베스트(PINVEST)데이 2021’을 개최했다고 10일 밝혔다.

코트라에 따르면 9일 진행된 이 행사는 차세대 비즈니스 플랫폼으로 주목 받는 메타버스를 활용한 첫 번째 투자종합상담회다. 메타버스를 통해 코로나19로 인한 대면 투자상담 부담을 덜어주고 외국투자가와 외투기업이 선택한 분야를 중심으로 독립된 가상공간에서 심층 개별 상담 기회를 제공했다.

코트라는 △핀포인트 상담회(온라인상담 9건 동시 진행) △투자 인센티브 설명회 △투자실무 세미나 △자료 홍보관으로 구성된 행사에서 잠재투자가와 국내 외투기업, 지자체·경제자유구역청·상공회의소 등 국내 투자고객 약 70여 개사가 참가해 국내 투자 정보를 공유했다고 설명했다.

특히 핀포인트 상담회에서는 중앙부처·지자체·유관기관 및 코트라 상담위원이 한데 모여 외국인투자신고, 비자, 노무, 세무, 입지 등 국내 투자와 비즈니스 운영에 대한 1대1 맞춤형 상담을 진행했다. 또 설명회와 세미나를 통해 조세감면제도·현금지원·첨단투자지구 등 외국인투자 인센티브와 고용노동, 환경정책, 조세제도와 관련한 실무 정보도 함께 제공했다.

국내 공장 증설을 앞둔 외투기업 A사 관계자는 “해외직원의 비자 취득, 국내 세금 정보, 한국인 채용 및 노사관계 등 여러 기관에 문의가 필요한 상담내용을 한 공간에서 답변을 들을 수 있어 편리했다”고 전했다. 지방에 소재한 B사의 관계자는 “시간에 맞춰 행사장까지 이동하지 않아도 관심 있는 세미나를 원하는 시간에 볼 수 있고 메타버스 공간에서 게임을 즐기는 듯한 재미를 더해 상담과 세미나에 참여하는 과정이 흥미로웠다”고 평가했다.

강장진 코트라 종합행정지원센터장은 “코트라 종합행정지원센터는 정부의 외국인투자 정책 방향에 따라 외국투자가가 최적의 투자 결정을 내릴 수 있도록 실질적이고 적시성 있는 투자종합컨설팅을 제공해 왔다”며 “메타버스 플랫폼을 활용한 이번 핀베스트 행사를 통해 외국투자가 및 외투기업이 투자 결정과 사업 운영 시 성공적인 결과를 얻을 수 있도록 상담 지원을 강화하겠다”고 말했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr