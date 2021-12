G마켓, '신성통상' 패밀리세일…지오지아·올젠 등 최대 85% 할인

[아시아경제 김유리 기자] G마켓은 오는 12일까지 신성통상 패밀리세일을 진행한다고 10일 밝혔다. 대표 인기 브랜드 5개의 상품을 최대 85% 할인가에 선보이고, 할인쿠폰 지급 및 사은품 증정 등도 제공한다.

이번 패밀리세일에서는 신성통상의 지오지아, 올젠, 앤드지, 에디션, 프로젝트엠 등 총 5개 메인 브랜드 인기제품을 한 자리에 준비했다. 맨투맨과 니트, 슬랙스 등의 겨울철 캐주얼 패션부터 한파 대비용 아우터까지 다양한 남성용 겨울룩을 특가로 만날 수 있다.

G마켓 전 회원에게 '18% 할인쿠폰'을, 스마일클럽 멤버십회원에게는 '25% 할인쿠폰'을 하루 7회 지급한다. 중복할인이 가능한 '5% 할인쿠폰'을 추가로 발급 받을 수 있다. 모든 쿠폰은 5000원 이상 구매 시 최대 20만원까지 할인 받을 수 있다.

구매 고객 대상으로 사은품 증정 이벤트도 진행한다. 5개 브랜드당 6명씩 총 30명의 구매왕을 선정해 패딩 조끼를 증정한다. 이벤트를 통해 구매하면 자동으로 응모되며, ID 당 브랜드별 구매금액을 기준으로 선정한다. 당첨자는 행사 종료 이후 개별 안내한다.

자세한 내용은 G마켓에서 '신성통상 패밀리세일' 배너 클릭 시 확인할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr