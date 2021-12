윤호중 "윤석열 장모, '국정농단' 최순실 같아…尹 대국민 사과 해야"

"尹장모, 여주지청장 사위 등에 업고 부동산 개발 농단"

[아시아경제 나예은 기자] 윤호중 더불어민주당 원내대표는 윤석열 국민의힘 대선 후보 장모 최모씨의 부동산 개발사업 특혜 의혹과 관련해 "윤 후보는 비리 전모를 밝히고 대국민 사과부터 해야 한다"고 말했다.

윤 원내대표는 9일 국회에서 열린 민주당 정책조정회의에서 "윤석열 (당시) 여주지청장 사위를 등에 업고 부동산 개발 농단을 벌인 장모 최씨는 박근혜 대통령을 업고 국정농단을 벌인 최씨(최서원·개명 전 최순실)와 다를 게 없다"며 이같이 밝혔다.

이어 "양평 개발 과정에서 땅값을 조작 신고해 개발 이익 부담금을 한 푼도 내지 않은 사례가 언론에 드러났고, 2006년부터 가족회사를 통해 농지를 허위 신고해 매입했다"며 "이것은 분명한 법 위반이다. 검찰도 지체 없는 수사를 통해 장모 최씨의 개발 특혜 부동산 농단 실체를 규명하는 데 총력을 기울여야 한다"고 촉구했다.

그는 5·18 민주화운동 '폄하' 논란 등에 휩싸인 노재승 국민의힘 공동선대위원장에 대해서는 "전두환 전 대통령 옹호를 사과한 뒤 '개 사과' 사진으로 조롱하던 윤석열 후보가 떠오른다"고 전했다.

또 "윤 후보가 호남이 마음의 고향이라더니 마음의 고향에 대놓고 총질하는 혐오병자 노 위원장을 못 본 척한다"며 "이는 단순히 '노재승 지키기'가 아니다. 지지율에 취해 혐오 발언을 청년이라는 이름으로 포장하고 극우에 손을 뻗는 행위"라고 비판했다.

아울러 이날 본회의에 대해서는 "민생 개혁법안 111건이 처리될 예정"이라며 "이재명 후보가 추진한 부동산 불로소득 국민환수 3법 중 개발이익환수법도 조기에 처리하겠다"고 강조했다.

한편 5·18 광주민주화운동 왜곡, 백범 김구 선생 폄훼 등 과거 발언으로 연일 논란을 빚은 노재승 국민의힘 공동선대위원장은 이날(9일) 임명된 지 나흘 만에 사퇴했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr