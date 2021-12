[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 9일 오후 ‘코로나19 방역 관련 긴급관계장관회의’가 끝난 직후 김부겸 국무총리와 통화하고 ▲코로나19 상황 평가 및 전망 ▲오미크론 발생 현황 및 추가 조치 방안 ▲고령층 3차 접종 지원 대책 ▲청소년 백신접종률 제고 등 예방접종 활성화 방안에 대해 보고를 받았다.

문 대통령은 중대본 본부장인 김 총리와 매일 통화하며 코로나19 현황과 정부의 대응 조치를 보고받을 예정이다.

