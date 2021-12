조선대학교 김민철 교수, 한국스포츠산업경영학회 학술상 수상

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교 스포츠산업학과는 최근 김민철 교수가 한국스포츠산업경영학회 2021년 학술상을 수상했다고 9일 밝혔다.

김민철 교수는 논문의 학문적 탁월상과 독창성을 인정받아 수상자로 선정됐으며 현재까지 국내·외 총 110여 편의 학술논문을 발표했다. 또 40여 회의 국가 및 지방자치단체 연구용역을 수행했으며, 한국연구재단에서 수행하고 있는 중점연구소 지원사업의 책임연구를 맡고 있다.

김 교수는 지난 2010년 한국스포츠산업경영학회 학술상, 2012년 한국체육학회 최우수논문상, 2013년 체육과학연구상을 수상했다. 2020년에는 대한체육회 체육상(연구부문), 문화체육관광부 장관표창에 이어 2021년 학술상을 수상한 바 있다.

한편 한국스포츠산업경영학회는현장형 스포츠경영 전문가 육성을 목표로 스포츠 산업 현장에서 정부와 기업, 민간단체 등과 협력을 추진하고 있다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr