[아시아경제 이선애 기자] 오르비텍은 34억2700만원 규모의 RI폐기물 관리시설 해체(방사성오염 제거) 용역을 수주했다고 9일 공시했다. 이는 최근매출액 대비 6.42%에 해당한다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr