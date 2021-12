삼성SDI, 첫 40대 부사장 포함 21명 임원 승진 인사

[아시아경제 정현진 기자] 삼성SDI가 9일 2022년 정기 임원인사를 실시하고 40대 첫 부사장을 발탁 승진했다.

삼성SDI는 이날 부사장 6명, 상무 14명, 마스터 1명 등 총 21명을 승진하는 임원 인사를 단행했다. 삼성SDI는 성과주의 인사 기조를 바탕으로 경영성과와 성장잠재력을 종합적으로 평가했다고 설명했다.

이번 인사로 젊은 경영진을 조기 육성하기 위한 차원에서 차세대 전지소재 개발을 주도한 40대의 최익규 상무가 부사장으로 승진시켰다. 또 글로벌 생산성 향상과 품질 혁신을 추진한 김현수 상무, 백승기 상무, 거래선 확대와 수익성 개선을 주도한 박종선 상무, 사업 성장·사업경쟁력 강화에 기여한 김판배 상무, 서헌 상무가 상무에서 부사장으로 승진했다.

삼성SDI는 "이번 정기 임원인사를 통해 미래의 최고경영자(CEO) 후보군을 적극 양성하고 기능별 전문성과 성장성이 뛰어난 역량 있는 차세대 리더들을 발굴해 사업경쟁력 강화 및 역동적 조직문화를 구축하고 사업확대를 위한 도약의 계기를 마련했다"고 밝혔다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr