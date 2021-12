韓 산림복원 기술, 몽골 사막에 ‘녹색 희망’ 싹 틔워

산림청, 몽골 현지 사막화 지역서 '도시숲 조성' 성공

몽골 대통령 사막화 지역에 나무심기 도전·확대 의지

한국형 산림관리모델로 몽골에 녹색 희망 이식 계속

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한국형 산림복원 기술이 몽골 사막에서 ‘녹색 희망’의 싹을 틔웠다.

산림청은 몽골 사막화 지역에 숲과 도시숲을 성공적으로 조성함으로써 현지 전역에 나무심기가 성공적으로 진행될 가능성을 높였다고 14일 밝혔다.

앞서 산림청은 2007년 ‘한국-몽골 그린벨트 사업단’을 꾸려 1단계 사막화 방지 조림(2007년~2016년)과 2단계 조림지 이관 및 도시숲 조성(2017년~2021년) 사업을 추진했다.

이 결과 몽골 사막화 지역에는 3046㏊ 규모의 숲이 조림되고 수도 울란바토르에는 40㏊ 규모의 도시숲이 조성됐다.

이는 춥고 건조한 날씨와 방목 가축피해 등으로 식목이 자라기 어려운 현지 여건을 한국형 산림복원 기술로 극복해 몽골에 녹색 희망을 전파한 성공사례로 주목 받는다.

특히 지난 9월 열린 ‘제75차 유엔총회’에서 몽골 오흐나 후렐수흐(Ukhnaagiin Khurelsukh) 대통령은 한국형 산림복원 기술로 일궈낸 사막화 지역 녹화 성공사례를 밑바탕으로 몽골 현지에 ‘10억 그루 나무심기’를 선언, 앞으로 몽골에 산림 녹화지역이 확대될 가능성을 시사했다.

또 현지에선 한-몽 그린벨트 조림사업이 사막화 방지 국제협력의 대표 모델로 일자리창출과 환경개선 등 몽골 정부와 국민에게 실질적 혜택을 준 ‘공적개발원조 사업’이라는 인식이 지배적이라는 게 산림청의 설명이다.

실례로 지난 3월 공식석상에서 몽골 환경관광부 장관은 “한국은 ‘한-몽 그린벨트 사업’으로 몽골의 사막화방지와 토지오염 방지에 기여한 중요한 협력 파트너”라고 강조하며 한국 산림청 등 관계기관과의 지속적인 협력관계 유지를 희망했다.

이에 산림청은 몽골 현지에서 일궈낸 그간의 조림성과를 밑바탕으로 한국형 산림관리 모델을 확산하기 위해 내년부터 5년간(2022년~2026년) 한-몽 산림협력 3단계 사업을 계속 추진할 방침이다.

3단계 사업은 몽골에서의 산불 등 산림 관련 재해대응 능력 고도화(산불피해지 복원), 채종림·양묘장 등 산림복원 기반시설 확충(몽골 스스로의 조림능력 강화), 혼농임업·생태관광 등 주민소득 증대 프로그램 개발(현지 주민소득 향상) 등에 방점을 두고 추진될 예정이다.

최병암 산림청장은 “한-몽 그린벨트 조성에서 산림청은 한국과 다른 몽골 기후조건 속에서 조림수종 선정, 관정 및 관수시설 설치, 방목가축 방지 울타리 설치 등 과정에서 시행착오를 거치며 성공적인 녹화사업 성과를 거뒀다”며 “이를 통해 한국은 몽골에 도움을 준 공적개발원조 사업 추진 국가로 인식, 산림분야에 중요한 파트너로 자리매김하는 중”이라고 한-몽 그린벨트 조성사업에 의미를 부여했다.

그러면서 “특히 몽골 국민에게 사막지역에서도 ‘나무심기’가 가능하다는 희망과 교훈을 줬다는 점에서 사업이 갖는 의미는 크다”며 “산림청은 앞으로 이어질 한-몽 산림협력 3단계 사업을 성공적으로 추진해 K-산림복원 기술이 세계로 뻗어나갈 수 있는 기틀을 마련하겠다”고 말했다.

