[아시아경제 유현석 기자] 메딕바이오엔케이가 부산지역 대학을 중심으로 산업협력 강화에 나선다.

메딕바이오엔케이는 9일 동아대학교 바이오메디컬학과와 산학협력 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약의 주요 내용으로 ▲산학협력 활성화를 위한 상호 협력, 교류형 공동 프로그램 개발 ▲쌍방향 산학연계 교육지원을 위한 사업운영 ▲공공기관 네트워크 강화를 위한 상호 협력 및 인적교류 확대 등이다.

메딕바이오엔케이는 이번 협약을 통해 부산지역의 우수한 바이오 인재 영입과 함께 바이오 파이프라인 확대에도 속도가 붙을 것으로 기대했다. 김민석 대표는 “이번 업무협약을 통해 교육과 취업을 연계한 내실있는 산학협력이 이루어지기를 기대한다”고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr