[포스트IPO] TS트릴리온, ‘적자’에도 배당… 장기영 대표 가족들 배 불려⑤

[아시아경제 장효원 기자] 탈모샴푸 'TS샴푸'를 만드는 코스닥 상장사 TS트릴리온이 지난해 적자를 냈음에도 배당을 감행한 것으로 확인됐다. 회사 실적이 꺾이고 소송도 걸려있는 상황에서 배당을 한 것이다. 이 배당금 대부분은 장기영 TS트릴리온 대표이사와 그의 가족들이 챙긴 것으로 나타났다.

적자에 소송도 패소… 그럼에도 ‘배당금’은 지급

9일 금융감독원 전자공시에 따르면 TS트릴리온은 지난해 별도 기준 당기순손실 25억원을 기록했음에도 약 5억원을 배당한 것으로 나타났다. 이에 배당성향은 -20%를 기록했다. 배당성향은 순이익 중에서 배당금이 차지하는 비중을 뜻한다. 적자임에도 배당을 진행한 탓에 마이너스(-) 배당성향을 기록한 것이다.

통상 기업들은 회사에서 이익이 발생하면 주주들과 성과를 공유하기 위해 배당을 한다. 반면 회사가 어렵거나 미래를 위한 투자가 필요한 경우 배당보다 유보금 확보에 힘쓴다. 하지만 TS트릴리온은 적자를 낸 상황에서 배당을 실시한 것이다.

TS트릴리온은 지난해 부진한 실적을 기록했다. 지난해 말 기준 매출액과 영업이익은 각각 606억원, 34억원으로 전년 동기 대비 각각 12.6%, 22.7% 감소했다. 이는 지난해 12월 상장 당시 불과 결산을 한 달 앞두고 회사 측이 내놨던 매출액 679억원, 영업이익 68억원의 전망치와 큰 격차를 보여 시장에 충격을 주기도 했다.

실적이 꺾인 원인은 탈모 샴푸 시장의 경쟁이 치열해지는 상황에서 눈에 띄는 제품을 출시하지 못했기 때문으로 분석된다. 실제 TS샴푸는 2015년부터 성장세를 보였는데 2019년까지 연구개발(R&D) 투자를 전혀 하지 않았다. 2019년부터는 2억원 안팎의 R&D 비용을 썼지만 전체 매출액의 1%에도 미치지 못했다. 반면 광고비로는 100억원가량을 쓰면서 마케팅에만 치중하는 모습을 보였다.

이처럼 영업이익이 줄어든 상황에서 지난해 합병비용과 소송충당부채 전입액이 발생하면서 순손실을 기록한 것이다. 합병비용은 지난해 말 TS트릴리온이 ‘하이제4호스팩’과 합병으로 코스닥 시장에 상장하면서 발생한 비용이다.

소송충당금은 지난 2019년 가공식품 도매업체 대한국민건강으로부터 제기당한 소송에서 패소한 탓에 미리 손해배상금을 빼두면서 발생했다.

당시 TS트릴리온은 대한국민건강과 중국에서 독점 판매 계약을 맺은 뒤 부당하게 계약을 해지했다는 이유로 소송을 당해 1심에서 패소했다. 이후 지난 4월 TS트릴리온이 합의금 7억5000만원을 지급하면서 사건은 마무리됐다.

장기영 대표 가족이 4분의 3 챙겨… 10대 자녀들 주식 부호로

부진한 실적과 소송 리스크까지 안고 진행한 배당금은 대부분 장기영 TS트릴리온 대표와 그의 가족들이 챙겼다.

지난해 말 기준 장 대표와 그의 가족들은 TS트릴리온의 지분 76.02%를 보유하고 있었다. 상장사 최대주주들의 평균 지분율이 30% 내외인 것을 감안하면 매우 높은 수준이다. 전체 배당금의 4분의 3 이상을 장 대표와 가족들이 가져간 것이다.

특히 10대인 장 대표의 자녀들도 배당금을 받은 것으로 나타났다. 장 대표의 두 자녀는 올 3분기 말 기준 각각 224만5685주(2.47%), 149만7591주(1.65%)를 보유하고 있다. 지분가치로 따지면 약 19억원, 13억원 규모의 주식을 보유한 자산가다.

이들은 TS트릴리온 창업 초기부터 주식을 보유해 배당을 받아왔다. 감사보고서에 따르면 TS트릴리온은 2014년부터 매년 당기순이익의 8~59% 수준을 배당한 것으로 나타났다. 이를 통해 장 대표는 증여세 없이 자녀들의 재산을 증식할 수 있었던 것으로 추정된다. 증여세는 최대 50%까지 부과되는 반면 배당소득세는 15.4%가 끝이다.

이에 대해 TS트릴리온 측에 수차례 문의했지만 답변하지 않았다.

한편 TS트릴리온은 올 3분기 말 기준 36억원의 영업손실을 기록하는 등 지난해 코스닥 상장 이후 계속해서 부진을 겪고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr