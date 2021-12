경기도 '영·정조 김종수 사 어제어필첩' 등 9건 경기도문화재 지정

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 '영조ㆍ정조 사 김종수 어제어필첩' 등 9건을 경기도 문화재로 지정했다.

경기도는 최근 경기도문화재위원회를 열고 조선시대 영조와 정조의 친필을 담은 '영조ㆍ정조 사 김종수 어제어필첩'을 비롯해 ▲안성 청룡사 아미타여래회도 ▲안성 청룡사 지장시왕도 ▲안성 청룡사 석가여래삼불회도 ▲성남 '법륜사' 명 신중도 및 복장물 ▲성남 '법륜사' 명 감로도 ▲의정부 성불사 신중도 ▲평택 동녕사 선원제전집도서▲시흥 진덕사 석조여래좌상 등을 경기도 문화재로 지정했다고 9일 밝혔다.

수원박물관에 소장 중인 '영조ㆍ정조 사 김종수 어제어필첩'은 조선 후기 우의정을 지냈던 김종수가 영조 재위 시절과 정조의 세손 및 재위 시절에 하사받은 어제(왕이 창작한 작품)와 어필(왕이 직접 쓴 글씨)을 장황(비단이나 두꺼운 종이를 발라서 책이나 족자 따위를 만듦)한 것이다. 하사된 내력과 시기 등의 근거자료가 명확하고 영조ㆍ정조의 친필까지 전하고 있어 문화재적 가치가 매우 높다는 평이다.

이희완 도 문화유산과장은 "영조와 정조의 친필을 포함하고 있는 희귀한 어제 어필첩과 도내에 산재하고 있는 불화, 불경 등 불교문화재는 경기도가 보유하고 있는 다양한 문화 전통을 보여주는 소중한 문화유산"이라며 "이들의 가치를 널리 알려 도민들과 공유하도록 노력하겠다"고 전했다.

