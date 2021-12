[아시아경제 박준이 기자] 정부가 내년부터 제주 4·3사건 희생자들에 대해 1인당 9000만원의 보상금을 지급하는 내용의 법안이 국회 법제사법위원회를 통과했다.

8일 국회 법사위는 전체회의를 열고 이 같은 내용의 '제주 4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법 개정안'을 의결했다.

개정안은 희생자 1인당 9000만원의 보상금을 균등 지급하는 내용을 담고 있다.

다만 법사위 심사 과정에서 희생자가 사망하거나 행방불명된 이후 신고된 혼인 관계 및 친생자 관계를 인정해주는 특례 조항은 삭제됐다. 확인 절차 없이 인정해주는 것은 혼란을 자아낼 수 있다는 법원의 의견을 반영한 조치다.

개정안은 오는 9일 본회의에 상정될 전망이다. 본회의를 통과하면 희생자 보상금이 내년부터 5년간 단계적으로 지급된다.

