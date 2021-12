[아시아경제 박준이 기자] 넷마블 넷마블 251270 | 코스피 증권정보 현재가 119,000 전일대비 1,000 등락률 -0.83% 거래량 239,604 전일가 120,000 2021.12.08 15:30 장마감 관련기사 NFT 관련주 뒤늦게 뛰어드는 개인…물량 넘기는 외인·기관[비트코인 비틀기] NFT는 열풍을 일으킬 만큼 가치 있을까外人·기관 NFT 잔치에 개미들은 흥! close 이 카카오뱅크의 주식 761만9592주를 5143억원 상당에 처분하기로 결정했다고 8일 공시했다. 보유주식 매각을 통한 유동성 확보가 목적이다. 처분 후 넷마블의 카카오뱅크 지분은 0%가 된다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr