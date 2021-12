동의대 김종원 교수·채현식 씨, 한국산업정보학회 추계학술대회 우수논문상 수상

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 동의대 정보 경영학부 경영정보학전공 김종원 교수와 대학원 경영정보·e비즈니스 박사과정 채현식 씨는 ‘2021년 한국산업정보학회 추계 학술대회’에서 우수논문상을 받았다.

학술대회는 ‘코로나와 함께하는 미래사회-디지털 전환’을 주제로 개최됐다.

김 교수와 채 씨는 대회에서 ‘배달 앱 서비스품질과 고객 만족 그리고 지속적 사용 의도 간에 관한 실증적 연구’를 주제로 논문을 발표했다.

논문 내용은 비대면 라이프스타일 속에 배달 앱 서비스를 이용하는 고객의 지각된 서비스품질이 전환비용, 고객 만족과 지속적 사용 의도에 미치는 영향에 관한 것이다.

논문은 배달 앱을 이용하는 이용자, 배달 앱에 가입해 운영하는 입점자와 고객과 음식점을 연결해 주는 플랫폼에 유용한 정보와 시사점을 제공했다.

김종원 교수는 학술대회에서 특별공로상도 받았으며 최근에 ‘2023년 한국경영정보학회’ 회장으로 당선됐다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr