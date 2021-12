‘춤을 추다’ 목포시립무용단 정기공연 개최

오는 15일 오후 7시 30분 시민문화체육센터서

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시립무용단이 오는 15일 오후 7시30분 목포시민문화체육센터 에서 정기공연을 개최한다.

무용단은 이번 공연에서 우리지역 춤 저변 확대를 위해 박수경 예술감독과 단원들이 혼연일체가 돼 한국의 다양한 춤사위들을 선보인다.

이번 공연은 국가 무형문화재 제 27호 승무, 제97호 살풀이춤 예능보유자인 목포 출신 국무 우봉 이매방의 승무, 살풀이춤을 재현해 목포 춤의 뿌리와 근본을 알린다.

또한 현대적인 기법으로 재해석한 창작 춤, 목포 신(新)강강술래, 남성무용수로 구성된 컨템포러리 창작무, 서양악과 국악의 앙상블로 구성된 창작곡 ‘액맥이 타령’, 남도 가락을 기반으로 한 남도 소고춤(김평호류)등도 선보인다.

41년의 역사를 자랑하는 목포시립무용단이 새로운 장르기법을 바탕으로 구성한 이번 공연은 인터넷 티켓링크 사전예매를 통해 무료 관람할 수 있다.

한편 이번 공연 관람을 위해서는 정부 방역지침상 코로나19 백신접종 방역패스가 필요하다.

네이버, 카카오 등 전자출입명부 플랫폼에서 발급된 전자증명서로 예방접종자임을 증명하거나 보건소에서 발급하는 종이증명서, 신분증에 부착한 예방접종 스티커 등을 제시해야 한다. 미접종자는 PCR 검사 음성확인서가 있는 경우에 한해 입장이 가능하다.

