담양군, 복잡한 민원 서식 'QR코드'로 쉽게 작성

민원 서식 작성에 QR코드 활용 서식 작성, 대기시간 단축

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 증명서를 발급받거나 행정 업무 관련 신고를 위해 군청과 읍·면사무소를 방문한 민원인들이 쉽게 민원 서식을 작성할 수 있도록 QR코드를 활용한다고 8일 밝혔다.

그동안 민원 서류 작성 시 여러 사람이 작성예시를 한 번에 보기 힘들고, 대부분 필기대 하단에만 작성 예시가 부착돼있어 누군가 작성하고 있으면 뒷사람은 기다려야 하는 번거로움이 있었다.

특히, 출생·사망 신고와 혼인·이혼 신고서 등 작성할 일이 많지 않은 민원 서식은 작성에 어려움이 많아 주민 불편이 컸다.

이에 군은 편리하게 민원 서식 작성예시를 확인할 수 있도록 민원 서식 작성 견본 이미지로 바로 연결되는 QR코드를 제작, 다양한 연령층이 쉽게 사용할 수 있도록 군청과 12개 읍·면 민원실에 부착했다.

부착된 QR코드를 스마트폰으로 스캔하면 민원 서류의 작성 견본과 구비서류를 바로 확인할 수 있어 민원 업무가 대폭 수월해질 전망이다.

QR코드는 출생·사망·혼인·이혼신고서, 가족관계신청서, 전입신고서, 등·초본신청서, 주민등록증 재발급신청서 등 총 8종으로 이를 통해 필요한 민원 서식의 견본을 바로 확인하고, 민원실 어디에서나 서식을 작성할 수 있다.

군 관계자는 “QR코드 서비스를 통해 민원실을 방문하는 주민들의 만족도가 더욱 높아질 것으로 기대한다”며 “앞으로도 주민들의 요구와 변화하는 시대를 반영해 앞서가는 행정 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

