[포토] 국내 신규 확진자 7천175명… 또다시 역대 최다 기록

코로나19 신규 확진자가 사상 처음으로 7천명을 돌파했다. 위중증 환자 수도 800명을 넘어 집계 이래 최다를 기록했다. 방역 당국에 따르면 이날 0시 기준 신규 확진자는 7천175명, 위중증 환자는 840명으로 나타났다. 사진은 이날 서울광장 임시 선별검사소 검사 행렬 모습./김현민 기자 kimhyun81@

