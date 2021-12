[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종) 대학일자리센터는 최근 '2021학년도 취업역량강화 캠프'를 개최했다고 8일 밝혔다.

이번 캠프에는 재학생 22명이 참여했으며 자기소개서 트렌드 파악 및 작성 꿀팁, AI&대면면접 상황별 전략 특강 등으로 진행됐다.

광주대는 재학생의 취업역량 강화와 자신감 향상을 위해 다양한 프로그램을 마련해 운영하고 있다.

윤홍상 대학일자리센터장은 "재학생 취업 지원을 위해 입사지원서 작성법, 면접스킬 컨설팅 등 다양한 프로그램을 지원하고 있다"며 "현장실습 등도 함께 진행해 기업이 요구하는 맞춤형 인재를 양성하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

