포스코인터, 싱가포르에 식량 지주회사 설…"팜 사업 확대"

[아시아경제 이기민 기자] 포스코인터내셔널이 식량 사업 확장을 위해 지난달 초 싱가포르 현지에 식량사업 지주회사 '아그파(AGPA)'를 설립했다고 8일 밝혔다.

포스코인터내셔널은 현재 본사가 보유한 인도네시아 팜농장 지분 85%를 지주회사로 이전하는 작업을 진행중이다. 연말까지 지분 이전을 완료한 후 내년부터 전문인력을 파견한다. 팜사업 밸류체인 확장, 합작 투자자 물색 등을 추진한다.

포스코인터내셔널이 싱가포르에 지주회사를 설립한 것은 현재 인도네시아 팜법인(바이오인티아그린도) 중심 사업구조로는 확장에 제약이 있다고 판단했기 때문이다. 특히 투자사업을 고도화하기 위해서는 지배구조 전환이 불가피했다고 회사 측은 설명했다.

싱가포르에는 윌마(Wilmar), 골든아그리(Golden Agri Resources) 등 다수의 메이저 팜기업들이 진출해 있다. 싱가포르 시장 자체가 탁월한 금융 및 물류허브다. 시장상황에 기민하게 대응하면서 팜 사업 전반을 관리하고 운영할 수 있다는 장점이 있다.

포스코인터내셔널은 지주회사를 통해 기존 팜 사업과 시너지가 발생하는 신규 팜농장 확보에 집중한다. 또 팜유 정제 및 바이오연료 플랜트 투자, 재생원료 기반 바이오연료 투자 등 친환경 밸류체인 확장을 추진할 계획이다.

포스코인터내셔널은 지난 2011년부터 인도네시아에서 팜사업을 하고 있다. 인도네시아 팜법인은 2016년 팜유(CPO) 상업생산을 개시했고 2018년 5만6000t이던 생산량을 올해 17만t까지 끌어올렸다. 같은 기간 영업이익은 2018년 700만달러에서 2020년 1500만달러, 올해 6300만달러가 예상된다.

특히 팜오일이 재생 가능해 탄소중립적 사업으로 분류된다. 포스코인터내셔널은 지난 2019년 인도네시아 지속가능 팜오일 인증인 ISPO(Indonesian Sustainable Palm Oil), 올해 국제 지속가능 팜오일 인증인 RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil) 인증을 받았다.

포스코인터내셔널은 또 지난해 국내 기업 최초로 환경과 현지 주민의 권리·인권을 보호하며 팜유를 생산하겠다고 선언하기도 했다.

포스코인터내셔널 관계자는 "식량사업은 철강 및 에너지와 함께 회사의 주요 성장 추진 사업군"이라며 "싱가포르 지주회사를 독자적인 팜 사업 수행이 가능한 유지전문기업으로 발전시키고, 이를 발판으로 아세안권역 내 식량전문 사업회사로 성장할 예정"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr