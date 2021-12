美 베이징 보이콧 속에서도 '종전선언' 무게싣는 靑

[아시아경제 이지은 기자] 미국이 내년 베이징 동계올림픽에 대한 ‘외교적 보이콧’을 선언했지만 종전선언을 추진하는 청와대의 의지에는 변화가 감지되지 않고 있다. 베이징 올림픽과 종전선언은 직접적으로 연결돼 있지 않다는 게 청와대와 정부 내 기류다.

보이콧 공식화 소식이 전해진 이후인 7일 오후 문재인 대통령이 ‘2021 서울 유엔 평화유지 장관회의’ 영상 축사에서 종전선언의 의미를 재차 강조하면서, 달라진 외교 환경에도 불구하고 기존 방침에 변화를 주지 않을 것임을 분명히 했다. 문 대통령은 "종전선언이 한반도 평화와 비핵화의 첫걸음"이라며 "종전선언을 통해 화해와 협력의 새로운 질서를 만들고 한반도의 평화, 나아가 동북아와 세계평화를 이룰 수 있도록 국제사회가 함께 해주길 바란다"고 말했다.

외교가 일각에서 거론되던 ‘베이징 올림픽 계기 종전선언’이 사실상 불가능해졌음에도 문 대통령이 종전선언 의지를 강하게 밝힌 것은 베이징 올림픽의 성격과 무관하게 종전선언을 계속 추진해 나가겠다는 뜻으로 해석된다. 청와대 내부에서도 베이징 올림픽에서 종전선언을 하겠다고 공식적으로 언급한 적은 없다며 올림픽과 종전선언을 분리하려는 기류가 포착된다.

미국의 보이콧에 ‘파이브 아이즈’인 뉴질랜드와 호주가 동참하면서 우리 정부의 결정에도 시선이 쏠리지만, 종전선언 추진에는 중국의 지지가 필수적인 만큼 동참 가능성은 낮아 보인다. 외교부에 따르면 미국은 보이콧 결정 직전 외교 경로를 통해 미리 알려 왔으나 보이콧에 동참하라는 요구는 하지 않았다. 한편 백악관은 종전선언과 관련해 우리 정부와 긴밀히 작업 중이라고 밝혔다. 커트 캠벨 미국 백악관 국가안보회의(NSC) 인도태평양 조정관은 7일(현지시간) 기자들과 만나 "한국과 (종전선언을) 매우 긴밀하게 작업하고 있다"며 "북한을 관여시키기 위한 가장 좋은 방법에 대한 전략을 함께 마련하고 있다"고 말했다.

