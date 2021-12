NH농협생명, 환경경영 최고 수준 국제표준 인증 획득

[아시아경제 오현길 기자] NH농협생명은 환경 경영 실천을 위해 국제표준화기구(ISO) 환경경영 체제 최고 수준에 해당하는 ISO14001 인증을 획득했다고 8일 밝혔다.

ISO14001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 환경경영 체제에 관한 국제표준인증으로, 환경경영 이행을 위한 관리 프로세스 등 절차와 조직을 갖추고 지속적으로 노력하는 기업에 대해 부여하고 있다.

농협생명은 태양광, 연료전지 등 친환경 투자 확대를 포함해 페이퍼리스 업무환경 구축, ESG 임직원 캠페인 실시 등 친환경 경영을 적극 추진 중이다. 에너지 절약을 위해 본사 건물 LED 전면 교체, 조명제어 시스템을 가동 중이며, 2024년까지 업무용 차량을 친환경 차량으로 전면 교체하는 등 환경경영을 실천했다.

또 지난 10월에는 농협금융지주 TCFD(기후변화 관련 재무정보공개 협의체) 지지선언에 따라 농협생명은 TCFD 권고안 이행을 위해 탄소배출량 측정을 마쳤다. 탄소배출량 감축 목표 수립 등을 담은 그룹차원의 TCFD 이행 공시 보고서도 발간할 예정이다.

김인태 농협생명 대표는 "환경경영에 대한 이슈가 지속적으로 증가하고 있는 만큼 농협생명도 이번 인증을 계기로 글로벌 기준에 부합하는 지속가능한 환경경영을 실천해 나갈 수 있도록 전 임직원이 다함께 노력해 나가겠다"고 말했다.

