'코로나19 확진자 급증' 서울시, 코로나 관련시설 소방안전관리 강화

소방서별 소방안전지원팀 구성·안전컨설팅 실시, 현지적응훈련 강화 등 추진

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 코로나19 확진자 급증에 따라 병상 추가 확보 등 비상조치를 마련하고 있는 상황을 고려해 코로나19 관련시설에 대한 소방안전관리를 강화한다고 8일 밝혔다.

지난 6일 기준 서울시 코로나19 관련시설은 감염병 전담병원 25개소, 생활치료센터 29개소, 임시생활시설 13개소 등 총 69개소다. 해당시설들은 주로 병원 또는 숙박시설로 화재 안전에 대한 집중관리가 필요한 상황이다.

이에 서울시 소방재난본부는 코로나19 관련시설이 신규로 지정되기 전 시설물 관리 측과 소방 안전성 검토 협의를 실시하고 소방시설 설치·관리, 외장재 재질, 주변도로 여건 등을 확인해 왔다. 또한 화재예방 및 신속한 현장대응을 위한 순찰과 반기별 소방특별조사, 매주 안전메세지 전송 등 홍보도 주기적으로 실시하고 있다.

이번 소방안전관리 강화에 따른 주요 추가사항은 서울시 24개 소방서별 소방안전지원팀 구성 및 코로나19 관련시설에 대한 화재예방 컨설팅이다. 컨설팅에는 시설 연면적, 소방시설 현황 등에 따라 소방기술사와 같은 민간 전문가도 참여한다. 이를 통해 환자 수용 등으로 과부하에 처한 해당시설의 안전사각지대가 없도록 지원할 방침이다.

아울러 해당시설에 확진자 등이 수용되고 있는 상황을 고려하여 관할 119안전센터별로 주 1회 실시하고 있는 현지적응훈련도 소방서 주관 훈련까지 확대 실시한다. 훈련은 해당시설에서 화재 등 사고가 발생할 경우 감염확산을 막기 위해 화재진압과 동시에 수용인원 인명구조·방역 및 응급이송대책을 포함한다.

최태영 서울소방재난본부장은 “겨울철과 함께 최근 감염확산으로 코로나19 관련시설의 소방안전이 중요한 상황”이라며 “소방안전관리를 더 강화해 화재를 예방하고 유사시 신속한 인명구조에 만전을 기하겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr