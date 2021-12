[아시아경제 공병선 기자] 코오롱글로벌 코오롱글로벌 003070 | 코스피 증권정보 현재가 23,200 전일대비 450 등락률 +1.98% 거래량 25,077 전일가 22,750 2021.12.07 13:34 장중(20분지연) 관련기사 중대재해법 한달 전…정부, 건설업계에 '제2 이천참사' 예방 강조[e공시 눈에 띄네] 코스피-24일코오롱글로벌, 3650억 부산 엄궁동 재개발 수주…누적 10조 돌파 close 은 1396억원 규모의 대전시 태평동 2구역 재개발정비사업 수주 계약을 체결했다고 7일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 3.55% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr