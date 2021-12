SPC 던킨, 윈터 캠페인 ‘던킨 치어스’ 진행

[아시아경제 문혜원 기자] 던킨은 영국 아티스트 ‘디자인 라드(Design lad)’와 손잡고 ‘던킨 치어스(CHEERS)’ 윈터 캠페인을 진행한다고 7일 밝혔다.

라드는 영국 런던의 일러스트레이터 겸 애니메이션 감독으로, 대담한 색채와 장난끼 넘치는 3D 캐릭터를 선보이는 것으로 유명하다. 디자인센터는 던킨과 디자인 라드와의 협업을 통해 던킨만의 시각적 경험을 선사하면서 새로움을 쫓는 젊은 세대 공략에 집중했다.

던킨은 디자인 라드의 개성과 던킨만의 기발함을 던킨 치어스 캠페인 전체를 아우르는 아트웍(Artwork)에 접목시켰다. 분홍색과 녹색을 메인 색상으로 사용하고, 눈송이 폭죽 등의 패턴을 적용해 화려한 색감과 독특한 디자인을 완성했다. 해당 아트웍은 도넛, 음료 등 제품 패키지에 반영됐다.

던킨은 또 ‘행복을 만드는 공장에서 달콤한 도넛을 만들어 고객에게 전한다’는 이야기를 7가지 캐릭터를 소재로 재미있게 풀어냈다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr