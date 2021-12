그린랩스, 업계 최초 ‘완전제어형 식물공장’ 개발

광원·온도 등 최적 환경제어로 고부가가치 식물 재배 구현

[아시아경제 김희윤 기자] 데이터농업 스타트업 그린랩스는 식물공장 R&D강화를 통해 10여개 작물 재배 레시피를 적용한 ‘팜모닝 완전제어형 식물공장’을 개발했다고 7일 밝혔다.

‘팜모닝 완전제어형 식물공장’은 최적 광원, 넓은 범위 온도 등 환경제어가 가능한 기술력을 적용해 다양한 고부가가치 작물 재배가 가능하다. 현재 ▲이자벨 ▲스탠포드 ▲로메인 등 10여 개 엽채류 재배 레시피가 제공되고 있다. 그린랩스 측은 향후 기능성작물, 고소득작물 재배 레시피를 확장해 식물공장 도입 농가의 소득 증대를 도울 예정이다.

자동 환경제어를 통해 연중 안정적인 작물별 계획 생산이 가능하다. 식물공장 내 인위적인 생육환경(빛·온도·습도·CO2 등) 제어를 통해 외부 기후에 상관없이 작물을 생산할 수 있다. 자체설계한 생육단계별 최적 광량 및 광스펙트럼을 적용시킨 인공광 LED 및 이중 살균으로 오염을 최소화하고 작물 생산량을 극대화시켰다. 아울러 병충해를 완전차단해 무농약 청정 작물을 생산할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

그린랩스 측은 완전제어형 식물공장은 일반 식물공장 대비 온도폭을 넓게 적용해 다양한 작물 재배를 구현한 것이 차별점이라고 설명했다. 또 기능성작물은 온도폭이 커야 저온과 고온 스트레스로 2차 대사물이 잘 발현되며 약용작물 중에는 저온성 작물이 많아 온도 제어폭을 넓게 개발했다고 부연했다.

안동현 그린랩스 대표는 “기후위기 및 식량난 등 미래 식량문제 해결을 위해 스마트팜 기술 경쟁력 강화는 필수적인 환경에서 업계 최초 식물공장에 재배 레시피 탑재를 추진했다”며 “앞으로도 완전 제어형 스마트팜을 위한 R&D를 지속해 지속가능 농업을 준비해 나가겠다”고 말했다.

